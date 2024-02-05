Ворота «Ак Барса» в матче против «Сибири» будет защищать Амир Мифтахов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов внес изменения в состав своей команды на матч против «Сибири». Поединок между клубами состоится сегодня на «Татнефть Арене» в 19.00.

С первых минут на лед выйдет Амир Мифтахов, который заменит Тимура Билялова. Также матч пропустит Евгений Свечников, вместо него сыграет Никита Лямкин.

Заявка на матч выглядит следующим образом:

Вратари: Амир Мифтахов (Тимур Билялов);

Дмитрий Юдин — Митчелл Миллер, Артем Лукоянов (а) — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк;

Даниил Журавлев — Алексей Марченко, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Александр Радулов (к);

Артемий Князев — Вячеслав Войнов, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Семен Кошелев;

Никита Лямкин, Артем Галимов — Илья Сафонов — Кирилл Петров.

«Барсы» выиграли три последние игры, тогда как гости одолели в прошлом матче «Амур», проиграв три предыдущие встречи. В этом сезоне «Сибирь» дважды обыграла «Ак Барс», но 30 января на своем льду потерпела от казанских хоккеистов разгромное поражение.

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Айрат Назипов