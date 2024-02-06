В Сабинском районе Татарстана мужчина оплатил штраф после ареста машины и запрета на выезд из страны

Житель Сабинского района был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, который он не оплатил в установленный срок.

Должнику надлежащим образом сообщили об исполнительном производстве, но штраф он так и не оплатил. Тогда пристав сначала вынес запрет на регистрационные действия автомобиля, потом арестовал транспорт и ограничил должнику выезд за пределы страны. После этого нарушитель погасил задолженность.

Об этом сообщили в ГУФССП по Республике Татарстан.

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