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В Казани создадут центр городской трансформации

16:34, 05.02.2024 1
В Казани создадут центр городской трансформации
Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kzn.ru

Власти Казани приняли решение о создании центра городской трансформации. Новое учреждение станет единой площадкой для разработки проектов и одновременно ресурсной базой для других муниципалитетов республики, сообщили в мэрии города.

В центре будет организовано обучение по масштабированию успешных проектов и популяризации наработок Казани. В ближайшее время завершат организационную работу и приступят к формированию команды.

Раис республики Рустам Минниханов отметил, что Казань является авангардом изменений, и попросил быть наставниками для других муниципалитетов в организации работ по преобразованию.

взято realnoevremya.ru с сайта kzn.ru

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:38
    Казань полностью "трансформировалась" после снегопадов.
    Не надо нам таких центров "трансформации"!...)))
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