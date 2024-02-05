В Казани создадут центр городской трансформации

Власти Казани приняли решение о создании центра городской трансформации. Новое учреждение станет единой площадкой для разработки проектов и одновременно ресурсной базой для других муниципалитетов республики, сообщили в мэрии города.



В центре будет организовано обучение по масштабированию успешных проектов и популяризации наработок Казани. В ближайшее время завершат организационную работу и приступят к формированию команды.

Раис республики Рустам Минниханов отметил, что Казань является авангардом изменений, и попросил быть наставниками для других муниципалитетов в организации работ по преобразованию.

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Маргарита Головатенко