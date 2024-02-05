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В Германии предложили создать военный союз без США

03:33, 05.02.2024

В Германии предложили Европе создать военный союз без участия США, для целей сдерживания использовать французский ядерный арсенал.

С такой идеей выступил глава крупной федеральной земли Гессен Борис Райн.

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