Прокуратура начала проверку после аварии с погибшим ребенком на трассе М-7

Прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП на трассе М-7 в Высокогорском районе, жертвой которого стал 5-летний ребенок. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



На место аварии выехал прокурор Высокогорского района Алмаз Валиахметов. Ведется проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.



Напомним, сегодня, 4 февраля, на трассе М-7 «Волга» в Высокогорском районе автомобиль Hyundai совершил наезд на грузовик, который стоял на краю проезжей части. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость.



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Галия Гарифуллина