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В ДТП, которое произошло на трассе М-7 в Татарстане, погиб ребенок

18:30, 04.02.2024
В ДТП, которое произошло на трассе М-7 в Татарстане, погиб ребенок
Фото: скриншот realnoevremya из t.me/prokrt

Сегодня, 4 февраля, на трассе М-7 «Волга» в Высокогорском районе автомобиль Hyundai совершил наезд на грузовик, который стоял на краю проезжей части. О происшествии сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Татарстану.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость. В результате аварии 5-летний ребенок скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. Мать ребенка получила тяжелые травмы. Отец, который находился за рулем транспортного средства, не пострадал.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Галия Гарифуллина
Происшествия Татарстан
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