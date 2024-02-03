СК: ВСУ могли ударить по пекарне в Лисичанске из РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Украины (ВСУ), могли применить РСЗО HIMARS при ударе по пекарне Лисичанска в ЛНР, сообщили ТАСС военные следователи СК РФ.
— Обстрел со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших продолжает уточняться, — указали в ведомстве.
Количество погибших после удара ВСУ по Лисичанску увеличилось до восьми, ранены 10 человек. Из-под завалов в Лисичанске извлекли тела пятерых погибших.
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