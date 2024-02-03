Новости происшествий

22:21 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

СК: ВСУ могли ударить по пекарне в Лисичанске из РСЗО HIMARS

21:38, 03.02.2024

Вооруженные силы Украины (ВСУ), могли применить РСЗО HIMARS при ударе по пекарне Лисичанска в ЛНР, сообщили ТАСС военные следователи СК РФ.

— Обстрел со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших продолжает уточняться, — указали в ведомстве.

Количество погибших после удара ВСУ по Лисичанску увеличилось до восьми, ранены 10 человек. Из-под завалов в Лисичанске извлекли тела пятерых погибших.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Марагрита Головатенко
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также