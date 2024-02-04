Сегодня вечером в Татарстане ожидается ухудшение погоды

По прогнозам синоптиков, вечером 4 февраля, а также ночью и днем 5 февраля в Татарстане ожидаются мокрый снег и метель.

Ночью выпадет 3—5 мм осадков, днем — до 1 мм. Местами видимость ухудшится до 1 километра, а временами — до 500 метров.

Прогнозируется сильный ветер с порывами 15—18 м/с. На дорогах образуются снежные заносы. Также ожидается гололед.

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