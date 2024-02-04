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Рустам Минниханов наградил педагогов медалью «За доблестный труд»

12:27, 04.02.2024

Пять педагогов отмечены наградой «за большой вклад в развитие системы образования и многолетнюю плодотворную работу».

Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил:

  1. Татьяну Гайфуллину, учителя русского языка и литературы лицея №9 им. А.С. Пушкина Зеленодольского района;
  2. Анатолия Гулякова, учителя физкультуры гимназии №3 Чистопольского района;
  3. Ольгу Баклашову, директора гимназии №6 Приволжского района Казани;
  4. Раиса Камалеева, мастера производственного обучения Мамадышского политехнического колледжа;
  5. Венеру Хайрутдинову, директора лицея — инженерного центра Советского района Казани.

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ОбществоОбразование Татарстан
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