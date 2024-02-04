Рустам Минниханов наградил педагогов медалью «За доблестный труд»
Пять педагогов отмечены наградой «за большой вклад в развитие системы образования и многолетнюю плодотворную работу».
Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил:
- Татьяну Гайфуллину, учителя русского языка и литературы лицея №9 им. А.С. Пушкина Зеленодольского района;
- Анатолия Гулякова, учителя физкультуры гимназии №3 Чистопольского района;
- Ольгу Баклашову, директора гимназии №6 Приволжского района Казани;
- Раиса Камалеева, мастера производственного обучения Мамадышского политехнического колледжа;
- Венеру Хайрутдинову, директора лицея — инженерного центра Советского района Казани.
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