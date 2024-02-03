«Зенит-Казань» проиграл «Белогорью» в матче чемпионата России по волейболу
Сегодня состоялся матч 20-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Белогорье» в выездной встрече сенсационно обыграло «Зенит-Казань».
Матч в столице Татарстана закончился со счетом 3:0 (33:31, 25:23, 25:19) в пользу подопечных Александра Волкова.
После победы в матче 20-го тура «Белогорье» набрало 42 очка и поднялось на четвертое место в турнирной таблице. «Зенит-Казань» лидирует вместе с новосибирским «Локомотивом», у них по 48 очков.
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