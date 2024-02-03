Советский район Казани признан лучшим в оформлении новогодней елки и проведении праздничных мероприятий
Сегодня в Доме Правительства Татарстана подвели итоги XI республиканского конкурса среди муниципальных образований, предприятий и организаций на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление. Среди районов Казани первое место занял Советский.
Также в разных номинациях конкурса победили Бугульминский, Алексеевский, Апастовский, Балтасинский, Высокогорский, Менделеевский муниципальные районы и Центральный район города Набережные Челны.
Кроме того, дипломами отметили Чистопольское сельское поселение Чистопльского муниципального района, Раифское сельское поселение Зеленодольского муниципального района, Нарьинское сельское поселение Кукморского муниципального района, Красногорское сельское поселение Мамадышского муниципального района и пгт Карабаш Бугульминского муниципального района.
В оценке результатов конкурса участвовала комиссия из 25 человек. Одиннадцать рабочих групп посетили 82 мероприятия. Оценке подлежала 91 работа в 44 муниципальных района и 35 сельских поселениях.
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