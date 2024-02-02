«У нас получится еще больше»: Владимир Путин принял участие в закрытии II Съезда «Движения Первых»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru «Движением Первых»

С 29 января по 2 февраля состоялся II Съезд «Движения Первых», откуда представители Татарстана возвращаются сразу с успехом — из пяти номинаций конкурса «Премия Первых» республика одержала победу сразу в двух. Экстрим-парк «Урам» стал лучшим в номинации «Здоровый образ жизни», а проект «Лагерь моего двора» из Заинска победил в номинации «Работодатель Первых», поделились с «Реальным временем» в пресс-службе татарстанского отделения «Движения Первых».

Всего же в рамках конкурса «Премия Первых» в топ-100 вошли пять объектов из Татарстана: кроме двух упомянутых, в рейтинг включили Казанский ТЮЗ, Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Каскад», с. Дубъязы (Высокогорский район), и молодежную медиастудию «Вектор» (многопрофильный молодежный центр «Яшьлэр Доньясы» в Бавлах).

Кроме того, по итогам съезда внесены изменения в устав «Движения Первых»: максимальный возраст участников движения подняли с 18 до 25 лет.



Председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров Реальное время / Максим Платонов

Делегация Татарстана стала одной из крупнейших на съезде, заявил руководитель татарстанского отделения «Движения Первых» Тимур Сулейманов, который до этого возглавлял Министерство по делам молодежи республики.

— Также мы вместе с Лейлой Фазлеевой, заместителем Премьер-министра РТ, приняли участие в федеральном научно-методическом совете, — добавил он.

Помощник раиса Татарстана Тимур Сулейманов Реальное время / Максим Платонов

Церемония закрытия съезда состоялась 1 февраля на выставке-форуме «Россия». В ней принял участие президент России Владимир Путин.

— Убежден, если вы будете также уверенно чувствовать себя, целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту — у нас получится еще больше, — отметил глава государства.

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Артем Гафаров