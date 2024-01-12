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В топ-100 Всероссийского конкурса «Премия Первых» включили 5 татарстанских объектов

10:46, 12.01.2024

В сотню лучших объектов Всероссийского конкурса «Премия Первых» включили 5 локаций из Татарстана. Всего на конкурс подали тысячу проектов со всей страны.

В список попали:

  • Казанский государственный театр юного зрителя (Казань);
  • Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Каскад», с. Дубъязы (Высокогорский район);
  • молодежная медиастудия «Вектор», многопрофильный молодежный центр «Яшьлэр Доньясы» (Бавлы);
  • экстрим-парк «Урам» (Казань);
  • проект «Лагерь моего двора» (Заинск).

Победителей выбирали в ходе онлайн-голосования. Свой голос отдали свыше 80 тысяч россиян.

«Премия Первых» — это награда, которая поощряет лучшие проекты в области всестороннего развития детей и молодежи. Его запустило общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».

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Айрат Назипов
Общество Татарстан
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