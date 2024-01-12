В топ-100 Всероссийского конкурса «Премия Первых» включили 5 татарстанских объектов
В сотню лучших объектов Всероссийского конкурса «Премия Первых» включили 5 локаций из Татарстана. Всего на конкурс подали тысячу проектов со всей страны.
В список попали:
- Казанский государственный театр юного зрителя (Казань);
- Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Каскад», с. Дубъязы (Высокогорский район);
- молодежная медиастудия «Вектор», многопрофильный молодежный центр «Яшьлэр Доньясы» (Бавлы);
- экстрим-парк «Урам» (Казань);
- проект «Лагерь моего двора» (Заинск).
Победителей выбирали в ходе онлайн-голосования. Свой голос отдали свыше 80 тысяч россиян.
«Премия Первых» — это награда, которая поощряет лучшие проекты в области всестороннего развития детей и молодежи. Его запустило общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».
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