Тимур Сулейманов может возглавить татарстанское отделение Российского движения детей и молодежи

Отделение Российского движения детей и молодежи появится и в Татарстане. По информации источников «Реального времени», основным кандидатом на пост руководителя регионального представительства является министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

Сам министр отказался от комментариев по поводу своего возможного назначения, но заявил, что будущему руководителю предстоит большой объем работ.

— Комментировать преждевременно. Могу сказать одно, кто бы им ни стал, задача будет стоять масштабная. У движения в каждом районе появятся закрепленные люди. Участниками движения будут молодежь и дети с самого раннего возраста. Движение, несомненно, усилит работу действующих детских и молодежных организаций, взаимодействие образовательных организаций, учреждений молодежной политики, культуры и спорта. Его главная роль — создание условий для формирования ценностных ориентаций и личностного развития детей и молодежи, — отметил Тимур Сулейманов.

Фото: Минпросвещения России

Напомним, 13 декабря президент России Владмир Путин назначил на пост председателя правления Российского движения детей и молодежи замминистра высшего образования и науки Григория Гурова. А уже 16 декабря в организации подвели итоги голосования за выбор названия.

Фаворитом голосования стало нынешнее название организации — Российское движение детей и молодежи. За этот вариант отдали голос 17,51% респондентов. На втором месте название «Пионеры». За это наименование отдали голос 17,23% участников опроса. Еще 17,14% опрошенных хотят, чтобы движение носило имя Юрия Гагарина. Также большое количество участников отдали голоса за названия «Новое поколение» и «Большая перемена». За первый вариант проголосовали 16,88% участников, а за второй — 16,82%.



Как добавили, в РДДМ окончательного решения о названии еще нет. Его примут делегаты первого съезда 18 декабря.



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Артем Гафаров