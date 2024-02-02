Татарстанца приговорили к исправительным работам за убийство животных

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Пестречинском районном суде Татарстана вынесли приговор 47-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Преступление произошло вечером 22 октября 2023 года. Пьяный татарстанец задушил четырех щенят в заброшенном сарае.



Как рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, подсудимого приговорили к 1 году исправительных работ с удержанием 10% в доход государства.

В октябре заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин призвал обратить внимание на ситуацию с живодерами в селе Старое Шигалеево в Пестречинском районе Татарстана. По его словам, случаи издевательств над животными в селе — очень частые.

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Айрат Назипов