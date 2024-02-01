На главу УК возбудили административное дело после падения снега на автомобиль

Прокуратура Приволжского района Казани завершила проверку по факту схода снега с крыши пятиэтажки на автомобиль. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По сведениям управляющей компании «УютСервис Групп», кровлю очищали от снега на прошлой неделе, но эти меры были недостаточными из-за снегопадов. Владелец автомобиля подтвердил информацию. Он также сообщил, что ему не потребовалась госпитализация и что «УютСервис Групп» полностью возместила ущерб транспортному средству.



Тем не менее в адрес управляющей компании внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности. Помимо этого, в отношении и. о. руководителя «УютСервис Групп» возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП России. Материалы буду рассмотрены по существу в Государственной жилищной инспекции Татарстана.



Напомним, в конце января снег упал на крышу автомобиля Lada Priora во дворе на улице Кулагина. В результате инцидента пострадал 32-летний водитель легковушки. Машина получила серьезные повреждения.

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Галия Гарифуллина