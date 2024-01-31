Снег упал на крышу машины в казанском дворе — прокуратура начала проверку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Прокуратура Казани организовала проверку информации о падении снега на крышу автомобиля Lada Priora. Инцидент произошел во дворе на улице Кулагина.

— Надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание дома, в том числе очистку крыши от снега и наледи. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования, — уточнил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев,

По данным ГИБДД, в результате инцидента пострадал 32-летний водитель легковушки. Его с различными травмами госпитализировали. Машина получила серьезные повреждения.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В конце декабря прокуратура Ново-Савиновского района Казани потребовала наказать сотрудников коммунальных служб из-за травм, полученных жителями из-за неочищенного снега и льда возле подземных переходов. Казанцы получили травмы около переходов в районе улиц Фатыха Амирхана и Академика Лаврентьева.



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Айрат Назипов