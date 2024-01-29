В Госдуме рекомендовали принять проект о лишении имущества за фейки о российской армии

Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений, с учетом поправок.

Уточняется, что конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности страны. «Дополнить словами «а также деятельности, направленной против безопасности РФ», — говорится в тексте законопроекта с учетом поправок.

Добавляется, что под деятельностью, направленной против безопасности, подразумеваются в том числе содействие диверсионной деятельности (ст. 281.1), прохождение обучения в этих целях (ст. 281.2) и организация диверсионного сообщества (ст. 281.3). Также данные статьи добавляются в примечании к статье 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства).

В пояснительной записке говорится, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности России, законопроектом предлагается дополнить УК механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования. Помимо конфискации имущества, законопроектом предусматривается возможность по решению суда лишать специального, воинского или почетного звания и государственных наград.

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