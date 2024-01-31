Прокуратура хочет наказать мэра Йошкар-Олы за плохую уборку снега

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Прокуратура Йошкар-Олы требует привлечь мэра города к административной ответственности за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети в зимний период. По мнению надзорного ведомства, местная администрация не обеспечила расчистку дорог, тротуаров и межквартальных проездов, а также подъездов к образовательным организациям и социально-значимым учреждениям.

— Прокуратура внесла представление мэру города Йошкар-Олы и возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорожных сооружений), — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, местная прокуратура предостерегла руководителей УК о недопустимости нарушения правил безопасности при проведении работ по очистке кровель жилых зданий от снега и наледи. Работников управляющих компаний и подрядных организаций обязали не допускать к указанным работам без защитных касок и страховочных привязей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, прокуратуру Марий Эл сейчас возглавляет бывший прокурор Татарстана Илдус Нафиков. На эту должность он вступил 4 октября. На посту он будет находиться пять лет.

Во время торжественной церемонии заместитель генпрокурора России Николай Шишкин обратил внимание Нафикова на некоторые проблемы Марий Эл, которые потребуют его пристального внимания.

Илдус Нафиков всю жизнь проработал в Татарстане. Он возглавлял прокуратуру республики с 2013 года. С 2007 по 2013 год он занимал пост прокурора Казани.

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Айрат Назипов