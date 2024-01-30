Устранена проблема с доступностью сайтов в зоне RU

Проблему с доступностью российских сайтов, связанную с глобальной инфраструктурой DNSSEC, устранили. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

— Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .RU, устранена, — приводит сообщение RT.



В ведомстве уточнили, что неполадки в работе DNS все еще могут наблюдаться.

В Рунете сегодня произошел один из самых масштабных сбоев за последние месяцы. Перебои наблюдались у большинства российских операторов, не было доступа к сотням сайтов. Они не открывались не только в России, но и в других странах. К вечеру доступ к сайтам с доменом .ru начал восстанавливаться. Проблема связана с расширениями протокола DNS — DNSSEC, позволяющего минимизировать атаки, связанные с подменой IP-адреса.



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Маргарита Головатенко