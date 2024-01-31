Сегодня в Казани до -3 градусов и гололедица
В Казани во вторник, 31 января, ожидается облачная погода без осадков, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.
Максимальная температура воздуха днем -1... -3˚С. Ветер северо-западный 7—12 м/с, местами с порывами до 14 м/с. На дорогах гололедица, местами сильная.
В Татарстане максимальная температура воздуха днем составит -0... -5. На дорогах гололедица, местами сильная.
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