Без Лямкина и Барбера: Зинэтула Билялетдинов внес изменения в состав «Ак Барса» на матч с «Сибирью»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов внес корректировки в состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». Встреча между клубами состоится сегодня в Новосибирске в 15.30.

За «Ак Барс» сегодня не сыграют Даниил Журавлев, Никита Лямкин и Райли Барбер. Вместо них на лед выйдут Артемий Князев, Вячеслав Войнов и Семен Терехов.

Заявка на матч выглядит следующим образом:

Вратари: Амир Мифтахов (Тимур Билялов);

Дмитрий Юдин — Митчелл Миллер, Артем Лукоянов (а) — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк;

Артемий Князев — Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий — Артем Галимов— Александр Радулов (к);

Кирилл Адамчук — Алексей Марченко, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Семен Кошелев;

Максим Быков, Семен Терехов — Илья Сафонов (а) — Кирилл Петров.

В последнем матче регулярного чемпионата «Сибирь» потерпела гостевое поражение от минского «Динамо» (1:4), а «Ак Барс» на выезде обыграл «Барыс» (3:1). В сезоне 2023/24 «Сибирь» дважды обыграла казанцев (3:2 ОТ, 4:2).

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Айрат Назипов