«Ак Барс» победил «Барыса» в матче чемпионата КХЛ
Хоккейный клуб «Ак Барс» одержал победу в гостевом матче с «Барысом». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу бело-зеленых.
В «Ак Барсе» сегодня отличились Дмитрий Юдин, Кирилл Семенов и Митчелл Миллер. Среди игроков «Барсы» шайбой отметился Давид Скленичка. Для казахстанского ХК это уже пятое поражение подряд.
«Ак Барс», набравший 68 очков, занимает пятое место турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 44 баллами замыкает рейтинг Востока.
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