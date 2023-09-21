За первые 8 месяцев российские банки заработали больше, чем за весь 2021 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российские банки за 8 месяцев текущего года заработали 2,4 трлн рублей чистой прибыли. Такую же прибыль кредитные организации получили за весь 2021 год, говорится в материале Центробанка о динамике развития банковского сектора.

В августе банки России заработали 353 млрд рублей чистой прибыли, что на 8% выше июльского результата — 327 млрд рублей.

Как считают аналитики, прибыль растет из-за доходов от переоценки иностранной валюты (104 миллиарда рублей в августе против 90 миллиарда рублей в июле) на фоне ослабления курса рубля (на 5% за август и на 4% за июль) и сохраняющейся длинной валютной позиции у ряда банков.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Количество прибыльных банков почти не изменилось по сравнению с июлем 263 банка, 81% от общего числа, в июле — 265 и 82% соответственно).

Российский банковский сектор в январе — мае 2023 года заработал 1,4 трлн рублей чистой прибыли. Из указанной суммы в мае банки заработали 273 млрд рублей (доходность на капитал в годовом выражении — 25,9%), что почти на четверть больше, чем в апреле, когда показатель составил 224 млрд рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов