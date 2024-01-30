Автобус с 10 пассажирами попал в ДТП на татарстанской трассе
На 24-м км автодороги Казань — Ульяновск водитель вахтового автобуса ПАЗ въехал в грузовик Mercedes. В салоне автобуса находились 10 пассажиров, сообщили в ГИБДД.
Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Информация о пострадавших уточняется. По данным ГУ МЧС России по Татарстану, людям понадобилась медицинская помощь. Их количество пока неизвестно.
Судя по кадрам, у автобуса разбита вся передняя часть. Также на снимке присутствует надпись компании «Производственный монтажный трест 96».
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым