Автобус с 10 пассажирами попал в ДТП на татарстанской трассе

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта 16.mchs.gov.ru

На 24-м км автодороги Казань — Ульяновск водитель вахтового автобуса ПАЗ въехал в грузовик Mercedes. В салоне автобуса находились 10 пассажиров, сообщили в ГИБДД.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Информация о пострадавших уточняется. По данным ГУ МЧС России по Татарстану, людям понадобилась медицинская помощь. Их количество пока неизвестно.

Судя по кадрам, у автобуса разбита вся передняя часть. Также на снимке присутствует надпись компании «Производственный монтажный трест 96».

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Айрат Назипов