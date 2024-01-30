Центробанк начнет раскрывать больше деталей обсуждения решений по ключевой ставке

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

Банк России с февраля 2024 года начнет раскрывать больше деталей обсуждения решений по ключевой ставке. Как сообщили в пресс-службе регулятора, со следующего месяца ЦБ будет публиковать специальное резюме.

— Резюме будет содержать позиции участников обсуждения по ситуации в экономике и перспективам ее развития, альтернативные варианты решений с аргументами за и против, обоснование принятого решения. Позиции будут представлены без выделения мнений отдельных участников обсуждения, — объясняет регулятор.

С помощью нововведений Центробанк хочет детальнее раскрывать логику принятия решений по ключевой ставке и повысить прозрачность своей денежно-кредитной политики.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Информация о ключевой ставке появится 16 февраля в 13.30. Именно в этот день состоится заседание совета директоров Банка России.

На сегодняшний день ключевая ставка составляет 16%. Сейчас Центробанк рассматривает возможность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2024 года. Это произойдет после того, как в стране замедлится инфляция, подчеркнула глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Постепенно повышать ключевую ставку в России начали в июле 2023 года. До этого она была на уровне 7,5%.

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Айрат Назипов