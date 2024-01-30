Популярными именами в Казани за прошедшую неделю стали Амир, Тимур, Мирон, Виктория, Диляра
В Казани за прошедшую неделю родились 226 мальчиков и 191 девочка. В пресс-службе Мэрии города назвали имена, которые дали казанцы своим детям.
Популярными именами стали Амир, Тимур, Мирон, Шамиль, Самир, Карим, Эмир, Айлина, Ясмина, Виктория, Диляра, Кира, Зарина.
Список самых редких имен составили: Арес, Адам, Добрыня, Кир, Добромир, Святослав, Камаль, Ингварр, Амэлия, Есфирь, Райкелла, Николь, Ландыш, Эсма, Лилиана.
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