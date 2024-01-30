В Татарстане снизились показатели отравления химическими веществами на 10,4%

За отчетный период с 19 по 25 января зарегистрировано 52 случая острых отравлений химическими веществами, что меньше уровня прошлой недели на 10,4%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Татарстана.

Среди острых отравлений химическими веществами на мужское население приходится — 62% отравлений; на женское — 38%. Отравления среди детей составили 15%, отравления среди подростков — 7,7% от всех отравлений.

Из преднамеренных отравлений, случаи с целью одурманивания составили 50% и суицидальное — 50%. Из случайных отравлений, случаи с целью опьянения составили 22%.

За отчетный период зарегистрировано шесть случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями.

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