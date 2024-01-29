Алексей Дубровский назначен главным режиссером Малого театра
Сегодня стало известно о назначении Алексея Дубровского, заслуженного артиста Российской Федерации, на должность главного режиссера Государственного академического Малого театра. Информацию об этом разместила в своем телеграм-канале министр культуры Ольга Любимова.
До этого Алексей Дубровский был заместителем художественного руководителя по творческим вопросам в том же театре.
Напомним, что прошлый художественный руководитель, Юрий Соломин, скончался 11 января 2024 года в возрасте 88 лет, он руководил театром с 1988 года.ОбществоКультура
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