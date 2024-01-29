Алексей Дубровский назначен главным режиссером Малого театра

Сегодня стало известно о назначении Алексея Дубровского, заслуженного артиста Российской Федерации, на должность главного режиссера Государственного академического Малого театра. Информацию об этом разместила в своем телеграм-канале министр культуры Ольга Любимова.

До этого Алексей Дубровский был заместителем художественного руководителя по творческим вопросам в том же театре.

Напомним, что прошлый художественный руководитель, Юрий Соломин, скончался 11 января 2024 года в возрасте 88 лет, он руководил театром с 1988 года.