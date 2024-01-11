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Скончался художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин

13:26, 11.01.2024

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает ТАСС.

— Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта, — рассказали агентству.

Представители Малого театра не смогли прокомментировать «Реальному времени» эту информацию.

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Галия Гарифуллина
Общество
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