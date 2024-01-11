Скончался художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин
Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает ТАСС.
— Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта, — рассказали агентству.
Представители Малого театра не смогли прокомментировать «Реальному времени» эту информацию.
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