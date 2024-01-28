В ECOWAS готовы к переговорам с государствами, заявившими о намерении выйти из сообщества

В Экономическом сообществе стран Западной Африки (ECOWAS) заявили, что готовы к переговорам с Нигером, Мали и Буркин-Фасо. Эти государства заявили о намерении выйти из организации.



В то же время в ECOWAS уточнили, что еще не получали формального уведомления о выходе от данных стран.

Напомним, Нигер, Мали и Буркин-Фасо обвинили сообщество в том, что оно «превратилось в угрозу для государств-членов и их народов». Они также отметили, что санкции, веденные ECOWAS, привели к ухудшению гуманитарной ситуации в странах Сахеля.

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Галия Гарифуллина