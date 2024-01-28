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«Нефтехимик» потерпел поражение в матче с «Ладой»

19:33, 28.01.2024

Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл тольяттинской «Ладе» в сегодняшнем матче чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 0:2.

Гостям удалось забросить две шайбы в ворота хозяев. Оба раза отличился Павел Куликов.

По результатам игры «Нефтехимик» идет на восьмой строчке в Восточной конференции. «Лада» занимает 5-е место в турнирной таблице.

Следующая игра нижнекамского ХК состоится 30 января. Он вновь встретится с тольяттинской командой.

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Галия Гарифулина
СпортХоккей Татарстан
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