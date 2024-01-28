«Нефтехимик» потерпел поражение в матче с «Ладой»
Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл тольяттинской «Ладе» в сегодняшнем матче чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 0:2.
Гостям удалось забросить две шайбы в ворота хозяев. Оба раза отличился Павел Куликов.
По результатам игры «Нефтехимик» идет на восьмой строчке в Восточной конференции. «Лада» занимает 5-е место в турнирной таблице.
Следующая игра нижнекамского ХК состоится 30 января. Он вновь встретится с тольяттинской командой.
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