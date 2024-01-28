Прокуратура проведет проверку по факту пожара в казанской больнице №18

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов дал поручение провести проверку по факту задымления в 18-й горбольнице Казани. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Прокуратура Приволжского района Казани и профильные специалисты дадут оценку соблюдению требований пожарной безопасности. При необходимости будут приняты меры реагирования.

Напомним, пожар на территории казанской больницы №18 произошел в лаборатории на втором этаже здания. Сообщение о горении поступило на пульт пожарной охраны в 13:24. В 13:56 пожар был локализован на площади 60 «квадратов», в 13:58 — огонь ликвидировали. По предварительной информации в результате пожара пострадавших нет, эвакуировались самостоятельно 23 человека, в том числе 15 посетителей и 7 человек персонала.



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Галия Гарифуллина