ООН может признать атаку на Израиль 7 октября преступлением против человечности

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Нападения на израильских мирных жителей 7 октября и совершенное сексуальное и физическое насилие могут быть квалифицированы как преступления против человечности, говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, сообщает «РИА Новости».

— Эти акты представляют собой грубые нарушения международного права, приравниваемые к военным преступлениям, которые, учитывая число жертв и широкомасштабную преднамеренность и планирование нападений, могут также квалифицироваться как преступления против человечности, — говорится в документе.

Специальные докладчики ООН напоминают, что в результате этих запланированных нападений в 22 израильских деревнях было убито 1,2 тысячи человек, в основном мирных жителей.

— Нет никаких обстоятельств, оправдывающих их совершение. Признание и документирование причиненного вреда и стремление к справедливости являются жизненно важными шагами на пути к миру, — говорится в заявлении.

По предварительным данным ООН, люди были заживо сожжены в своих домах или убежищах, некоторые были обезглавлены или изуродованы, а на многих трупах были обнаружены следы физического насилия.

Число палестинцев, погибших в секторе Газа с начала эскалации между Израилем и палестинским движением ХАМАС, превысило 23 тысячи человек. Общее число пострадавших также возросло за прошедшие сутки и в настоящий момент составляет 58 926. Всего за последние 24 часа погибли 249 человек, ранения получили еще 510.



На этой неделе Израиль отказался от нового соглашения с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников. Уточняется, что такое предложение Израилю поступило от египетских и катарских посредников 31 декабря.

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Максим Кокунин