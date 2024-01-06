СМИ: Израиль пытается оказать давление на международный суд ООН из-за иска ЮАР

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

МИД Израиля дал своим посольствам в других странах поручение призвать дипломатов и политиков выступить с заявлениями против дела ЮАР в Международном суде ООН. По нему Тель-Авив обвиняется в совершении геноцида в Газе, пишет портал Axios со ссылкой на копию телеграммы, к которой получил доступ.

— Мы просим немедленно <...> сделать публичное заявление по следующему принципу: <...> заявить, что ваша страна отвергает самые возмутительные <...> и необоснованные обвинения, выдвинутые против Израиля, — говорится в ней (цитата по «РИА Новости»).

Как утверждает Axios, такая телеграмма говорит о том, что Тель-Авив планирует оказать международное давление на суд с целью избежать запрета на ведение военных действий в секторе Газа.

Напомним, число погибших после эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа с 7 октября 2023 года приблизилось к 22,5 тыс. человек. Пострадали по меньшей мере еще 57 614 человек, большинство из них — женщины и дети. Еще около 7 тыс. человек пропали без вести и, предположительно, погибли под обломками своих домов.



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Галия Гарифуллина