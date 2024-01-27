КОС-синтез уступил на выезде московскому МК СШОР «Восток»

КОС-СИНТЕЗ не смог выйти на 2 место в турнирной таблице. На старте 13 тура Чемпионата России по водному поло казанцы уступили МК СШОР Восток. Встреча проходила в Москве, почти всю игру команда пыталась обыграть противников, но соперник задавал темп.

Казанский КОС-СИНТЕЗ завершил встречу с минимальным отставанием от соперника — 11-9. За казанскую команду мячи забросили: Лисунов, Шепелев, Закиров, Ярлыченко, Васильев, Одинцов, в сумме казанцы забили 9 мячей в ворота соперников.

Завтра КОС-СИНТЕЗ и МК СШОР Восток вторую игру в рамках 13 тура Чемпионата России по водному поло.

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