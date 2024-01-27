В Осиново при пожаре погиб пенсионер

27 января в 11:58 поступило сообщение о пожаре в доме на улице Гайсина, д. 2, в п. Осиново, Зеленодольском районе. Прибывшие пожарные подразделения МЧС России обнаружили горение дивана в однокомнатной квартире на первом этаже десятиэтажного дома, площадь пожара составляла 2 кв.м.

Когда пожарные прибыли на место, они увидели хозяина квартиры, лежащего без сознания на полу. Его передали После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть мужчины 1957 года рождения.

Предварительная причина пожара — небрежность при курении, погибший курил на диване и заснул с горящей сигаретой.

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