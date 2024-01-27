Активист подал новый иск на клуб «Мутобор»

В Лефортовском районном суде Москвы зарегистрировали новое исковое заявление от активиста из Тюмени против ООО «Арт Центр», также известного как «Мутабор».

Заявитель требует компенсацию морального ущерба, обосновывая свои претензии тем, что проведение скандальной вечеринки «almost naked party» на линии боевого соприкосновения оскорбляет уважение к ценностям человеческой жизни.

Ранее этот активист выступал против пропаганды нетрадиционных отношений, выступая за защиту христианских православных ценностей и правил.

Исковое заявление принято судом, и назначено предварительное судебное заседание.

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