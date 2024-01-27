Казанца оштрафовали за дрифт в центре города

В Казани оштрафовали 23-летнего водителя Toyota, который дрифтовал в пятницу ночью на площади 1 Мая.



Сотрудники дежурного отделения полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Казани установили дрифтера по камерам наблюдения и прибыли на место. Инспекторы составили на водителя административные материалы по части 1 статьи 12.15 КОАП РФ (опасное вождение) и по части 1 статьи 12.37 КОАП РФ (не вписан в полис ОСАГО).

— В действиях водителя по видеоматериалам явно прослеживалась умышленность провокационного вождения. Автомобиль водителем специально направлялся в занос (дрифт), тем самым создавая угрозу жизни и здоровью граждан, а также угрозу возникновения ДТП, — указали в ГИБДД.

За умышленное опасное (агрессивное) вождение, в случае если это угрожало возникновением аварийной ситуации или безопасности других участников дорожного движения, полагается штраф в 5 тысяч рублей. За повторное нарушение водителя могут лишить прав на срок до года.

Водитель, не вписанный в страховку, платит 500 рублей штрафа. Если страховка просрочена или ее нет вообще, то сумма штрафа составит 800 рублей.

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Маргарита Головатенко