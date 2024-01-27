В Татарстане проживает 87 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

В Татарстане на сегодняшний день проживает 87 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», сообщил раис республики Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства региона.



— Нигде в мире такого не было, чтобы город пережил столь продолжительную блокаду и устоял, несмотря на все сложности и потери. Это пример героизма, невероятной стойкости и мужества нашего народа, — отметил Минниханов.

Сегодня 80-я годовщина полного освобождения советскими войсками Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин от имени правительства Татарстана поздравил с годовщиной жителей республики, ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников:



— 27 января — одна из важнейших дат Великой Отечественной войны. 900-дневная оборона Ленинграда вошла в мировую историю как символ беспримерного мужества, стойкости настоящих защитников Родины. Это одна из самых трагичных, но вместе с тем величественных и героических страниц истории нашего Отечества, — приводит слова Песошина пресс-служба раиса Татарстана.

Песошин пожелал ветеранам здоровья, счастья и благополучия. Он поблагодарил за то, что отстояли свободу и независимость России.

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Маргарита Головатенко