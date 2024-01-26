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«Ак Барс» проиграл «Авангарду» в Омске

18:58, 26.01.2024

«Ак Барс» проиграл «Авангарду» в Омске, встреча завершилась со счетом 4:2.

У казанцев отличились Дыняк и Сафонов, у «Авангарда» — Бойков, Чистяков, Рейнгардт, Спунер.

24 января хоккейный клуб «Ак Барс» одержал очередную победу в регулярном чемпионате КХЛ. Казанцы обыграли екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:1.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан
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