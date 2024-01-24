Ак Барс одержал победу над «Автомобилистом»

Хоккейный клуб «Ак Барс» одержал очередную победу в регулярном чемпионате КХЛ. Казанцы обыграли екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:1.



Матч начался для казанцев удачно — уже на 5-й минуте они открыли счет. Однако затем гости смогли сравнять счет на 14-й минуте. Во втором периоде «Ак Барс» вновь вышел вперед, в третьем тайме забросили в ворота «Автомобилиста» еще две шайбы. Точку в матче казанцы поставили на последних минутах, поразив пустые ворота соперника.

Эта победа стала для «Ак Барса» третьей подряд над екатеринбургским клубом в текущем сезоне. Благодаря успешному выступлению, казанская команда продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата КХЛ.

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Маргарита Головатенко