В Набережных Челнах задержали мужчину за хранение и распространение наркотиков

В Набережных Челнах задержали 36-летнего мужчину. При себе у него было 30 тайниковых закладок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Во время утреннего патруля сотрудники полиции заметили подозрительного молодого человека, при их виде он попытался скрыться, но был задержан. На мужчину завели уголовное дело по ст. 30, ч.3. и ст. 228.1 ч. 5 УК РФ.

Также при обыске места проживания мужчины сотрудники отдела наркоконтроля обнаружили и изъяли мефедрон массой 352,68 грамма и наркотическое вещество PVP массой 3859,1 грамма.



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