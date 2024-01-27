В июне Казань примет Всероссийскую детскую Фольклориаду

В Казани с 19 по 23 июня состоится II Всероссийская детская Фольклориада. В ней примут участие свыше тысячи участников из разных регионов России, сообщает Минкульт страны.

В столицу республики прибудут участники и солисты фольклорных, народно-певческих коллективов, ансамблей народного танца, исполнители на национальных инструментах. Они представят зрителям традиции и культуру народов России.

В программу включили многонациональное праздничное шествие, флешмобы, концерты, вечерки, а также мастер-классы, круглые столы, творческие встречи и многое другое. Подробная программа будет объявлена после утверждения состава участников. Прием заявок продлится до 15 марта.

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