Состав оргкомитета по подготовке Игр БРИКС в Казани изменили

Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках председательства России в объединении БРИКС в 2024 году. В него включили двух человек.

Согласно документу, состав оргкомитета пополнили директор НКО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Дамир Галиев и врио начальника ГУ МЧС России по Татарстану Ирек Кадамов. Рафис Хабибуллин теперь значится в документе в должности помощника раиса республики.

Указ официально вступил в силу.

Напомним, оргкомитет создали еще в начале августа прошлого года. Изначально в его состав включили 42 человек. Его возглавил Рустам Минниханов.

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