Проезжую часть по улице Амирхана расширят на фоне жалоб казанцев

Казанцы жалуются на сужение дороги на участке на улице Фатыха Амирхана. Как говорят местные жители, проблемы с проездом фиксируются возле домов 95, 101 и 103.

Из-за гор снега на участках дорог регулярно не могут разъехаться автомобили. Как подмечают жители, по этой причине автомобилисты ежедневно попадают в аварии.

В мэрии обещали исправить ситуацию. Там уточнили, что на Амирхана запланированы работы по расширению проезжей части.

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