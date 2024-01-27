С 1 февраля расписание электричек Казань — Нижний Новгород изменится
С 1 февраля расписание электричек Казань — Нижний Новгород изменится, об этом сообщили в пресс-службе АО «Содружество».
Причина этого — сокращение стоянок на станциях Зеленый Дол, Свияжск, Канаш, Вурнары, Шумерля, Княжиха, Пильна, Сергач, Перевозская, Арзамас-2.
По техническим причинам поезда будут отправляться на 30 секунд раньше, чем обычно.
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