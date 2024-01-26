Татарстанские специалисты восстанавливают дома в Лисичанске

Специалисты из Татарстана восстанавливают дома в Лисичанске, шефство над которым взяла республика. В жилых зданиях, которые попали под обстрелы ВСУ, полностью меняют систему коммуникаций, окна, перекрытия и крыши, сообщает ГТРК «Татарстан».

Десятки людей работают в 12 домах одновременно. Они обошли уже 20 квартир. В каждой из них устанавливают новую систему центрального отопления и водоснабжения.

— Мы совместными усилиями со всеми службами — федеральными и местными — смогли восстановить газоснабжение, водоснабжение и электроснабжение. Теперь последний рывок — это тепло. Когда мы это сделаем, получается весь спектр коммунальных услуг мы будем предоставлять населению, — рассказал заместитель премьер-министра Татарстана Евгений Варакин.

В Лисичанске к отоплению уже подготовили пять социальных объектов и 100 многоквартирных домов. В этом году будет принята дальнейшая масштабная программа по восстановлению критической и линейной инфраструктуры.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».