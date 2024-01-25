Российский космонавт Сергей Рыжиков высоко оценил инновационные проекты татарстанских стартапов
Российский космонавт-испытатель Сергей Рыжиков посетил Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан и технопарк «Идея». Он встретился со студентами-предпринимателями и финалистами конкурса «Студенческий стартап».
Разработчики представили свои новейшие решения, созданные на базе стартап-студии. Космонавт Рыжиков отметил, что представленные проекты соответствуют актуальным направлениям развития российской науки и техники.
Презентованные проекты включают решения в области дополненной реальности, виртуальной реальности, позиционирования объектов и других сферах. Рыжиков выразил готовность к сотрудничеству и поддержке стартапов в космической отрасли.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым