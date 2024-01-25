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Российский космонавт Сергей Рыжиков высоко оценил инновационные проекты татарстанских стартапов

19:24, 25.01.2024
Российский космонавт Сергей Рыжиков высоко оценил инновационные проекты татарстанских стартапов
Фото: предоставлено realnoevremya.ru

Российский космонавт-испытатель Сергей Рыжиков посетил Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан и технопарк «Идея». Он встретился со студентами-предпринимателями и финалистами конкурса «Студенческий стартап».

Разработчики представили свои новейшие решения, созданные на базе стартап-студии. Космонавт Рыжиков отметил, что представленные проекты соответствуют актуальным направлениям развития российской науки и техники.

Презентованные проекты включают решения в области дополненной реальности, виртуальной реальности, позиционирования объектов и других сферах. Рыжиков выразил готовность к сотрудничеству и поддержке стартапов в космической отрасли.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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