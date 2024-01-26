В 2023 году рост выдачи ипотеки в России превысил 40%

За прошлый год число договоров ипотечного страхования в России увеличилось на 40,2% по сравнению с 2022-м. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные «Группы Ренессанс Страхование».

Значительнее всего количество оформленных россиянами ипотек выросло в декабре 2023 года — на 28,5% по сравнению со среднемесячным уровнем. Всплеск популярности жилищного кредита наблюдался также в августе (+19,7%) и сентябре (+18,1%).

— Около 71% договоров ипотечного страхования в 2023 году включали в числе прочих рисков защиту жизни и здоровья заемщика от несчастных случаев, 58,9% — недвижимости, а 1,5% — титульного страхования от потери прав собственности на недвижимость, — отметил управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования «Ренессанс страхования» Артем Искра.

Наибольший рост востребованности ипотеки аналитики заметили в Тюмени (в 2,4 раза), Красноярске (в 2,1 раза), Челябинске (на 74%), Москве (на 60%) и в Екатеринбурге (на 40%). Сборы по страховым договорам по ипотеке были самыми высокими в Москве (49%), Санкт-Петербурге (26%) и Казани (12%). Минимальная средняя стоимость «ипотечного» страхования в прошлом году была в Петрозаводске (41% от средней по стране), Саранске (44%), Ижевске (62%), Казани (64%) и Тольятти (66%).

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Галия Гарифуллина